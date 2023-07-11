В России появится новый день воинской славы

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, устанавливающий 12 мая Днем победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. Это следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Из пояснительной записки следует, что «Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров». По мнению авторов инициативы, принятие закона о новом дне воинской славы положительно скажется на патриотическом воспитании молодежи и ее уважении к истории России.

Крымская наступательная операция проводилась советскими войсками с 8 апреля по 12 мая 1944 года с целью освобождения Крыма от войск нацистской Германии. В боевых действиях принимали участие силы 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии совместно с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В результате немецкие войска потерпели поражение.