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В России появится новый день воинской славы

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, устанавливающий 12 мая Днем победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. Это следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В России появится новый день воинской славы
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Из пояснительной записки следует, что «Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров». По мнению авторов инициативы, принятие закона о новом дне воинской славы положительно скажется на патриотическом воспитании молодежи и ее уважении к истории России.

Крымская наступательная операция проводилась советскими войсками с 8 апреля по 12 мая 1944 года с целью освобождения Крыма от войск нацистской Германии. В боевых действиях принимали участие силы 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии совместно с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В результате немецкие войска потерпели поражение.

Ранее Госдума объявила 3 сентября День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В Токио возмутились принятым законопроектом. Генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно заявил, что это решение может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские — в Японии

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