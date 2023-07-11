МИД РФ заявил о необходимости отправить на Украину миссии для оценки притеснений церкви

"Мы ожидаем, что они [международные организации] займут более наступательную, более действенную позицию в отношении того, что происходит вокруг православия на Украине, - указал он на пресс-конференции, посвященной ситуации в Киево-Печерской лавре. - Необходимо организовать какие-то миссии по линии международных организаций, миссии наблюдения, миссии контроля для того, чтобы на месте они могли убедиться, насколько далеко зашла эта ситуация, насколько страдают истинные православные люди на Украине, защищая свою церковь".