Жителям Владивостока проведут перерасчёт за услуги горячего водоснабжения

Жителей Владивостока освободят от необходимости оплаты коммунальных счетов за время проведения весенне-летнего отключения горячей воды и ремонтных работ на теплосетях.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на администрацию города.

В ближайшее время горожанам выдадут специальные квитанции, которые содержат новую графу под названием «Перерасчёт». В этой графе будут отражены периоды отсутствия горячего водоснабжения, а также причины, по которым данная услуга не была предоставлена.