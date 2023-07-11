Петербуржец решил оригинально попросить прощения у возлюбленной и попал на видео

Он выложил фразу «Ира, прости» из 77 пирожных на газоне под ее окнами. Инцидент произошел 6 июля в ЖК «Ариосто» в Приморском районе.

Мужчину ждало разочарование, девушка к нему так и не вышла потому что ее не было дома. Сообщают, что пирожные обошлись молодому человеку в 55 тысяч рублей. Позже за пирожными спустились соседи.