Улицы российского города массово украсят цветами

Улицы столицы Бурятии Улан-Удэ массово украсят цветами. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на комитет городского хозяйства администрации российского города.

© Администрация г.Улан-Удэ

Как пояснили в комитете, всего летом этого года в Улан-Удэ планируется высадить цветы на площади в 8 тысяч квадратных метров, а также обустроить газоны на площади в 10 тысяч квадратных метров.

Кроме того, город украсят подвесными кашпо с цветами — всего на улицах разместят более 200 декоративных сосудов с петуниями разных сортов. При это первые из них уже появились на улицах Лимонова, Ербанова, Терешковой и Сухэ-Батора.