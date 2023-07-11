Патриарх Кирилл указал на спад посещаемости в некоторых приходах РПЦ после пандемии

Некоторые приходы Русской православной церкви переживают спад посещаемости, вызванный ограничениями во время пандемии коронавируса и тем, что люди "отвыкли" от храма, однако это не относится к Валааму. Об этом заявил во вторник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.

"Действительно благоукрашается эта обитель, и народа здесь становится совсем не меньше, хотя мы проходили через какие-то трудности, связанные с ограничениями передвижения. Некоторые действительно отвыкли от храма Божьего, в некоторых приходах наблюдается спад посещаемости", - сказал патриарх в проповеди.

Он отметил, что этого спада он не увидел здесь, на "святой валаамской земле". Предстоятель Русской православной церкви пожелал верующим, чтобы никакие внешние обстоятельства не лишали их "любви Божией и общения с нашим Господом и Спасителем".

Патриарх Кирилл посещает Валаам 10-11 июля, в дни, когда обитель отмечает престольный праздник - память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских.