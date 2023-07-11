Патриарх Кирилл указал на спад посещаемости в некоторых приходах РПЦ после пандемии

Некоторые приходы Русской православной церкви переживают спад посещаемости, вызванный ограничениями во время пандемии коронавируса и тем, что люди "отвыкли" от храма, однако это не относится к Валааму. Об этом заявил во вторник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.
"Действительно благоукрашается эта обитель, и народа здесь становится совсем не меньше, хотя мы проходили через какие-то трудности, связанные с ограничениями передвижения. Некоторые действительно отвыкли от храма Божьего, в некоторых приходах наблюдается спад посещаемости", - сказал патриарх в проповеди.
Он отметил, что этого спада он не увидел здесь, на "святой валаамской земле". Предстоятель Русской православной церкви пожелал верующим, чтобы никакие внешние обстоятельства не лишали их "любви Божией и общения с нашим Господом и Спасителем".
Патриарх Кирилл посещает Валаам 10-11 июля, в дни, когда обитель отмечает престольный праздник - память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются преподобные иноки из Византии Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося Патриарху Московскому и всея Руси. С 18 января 1993 г. игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря является епископ Троицкий Панкратий (Жердев).