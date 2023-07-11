Эксперт оценил идею общественников начать отправлять бездомных на работу
Директор благотворительного приюта для бездомных "Теплый прием" Илья Кусков в разговоре с Рамблером прокомментировал новую инициативу общественников касательно трудовой реабилитации граждан без определенного места жительства.
Ранее Общественная палата и Совет по попечительству в соцсфере при кабмине предложили выявлять бездомных людей, идентифицировать их с помощью МВД и отправлять на работу, передавали "Ведомости". Письмо с соответствующей инициативой было направлено в Минтруд и Минздрав. Согласно задумке, бездомных смогут выявлять не только правоохранители и соцорганизации, но и физические и юридические лица. Они смогут сообщать о бездомных по телефону 112. По плану, спустя 20 минут на место должна приехать скорая и полиция, которой предстоит провести дактилоскопию и идентификацию личности человека. Если бездомный не допускал правонарушений — информацию о гражданине направляют в Центр социальной адаптации. Он определит дальнейший порядок действий. Тех, кто не может себя обслуживать, направляют в центр, дееспособных — в "социально-трудовые дома", женщин — в кризисные центры. При этом бездомный вправе отказаться от помощи.
Мне кажется, что использовать такие меры преждевременно. Бездомные люди сейчас и так могут устроиться на работу - зачем их понуждать к этому? Может быть такое, что человеку нездоровится, у него есть какие-то другие проблемы, и он просто не готов работать - понуждать его не надо.Илья Кусков Директор благотворительного приюта для бездомных "Теплый прием"
Инициативу общественников направлять на работу бездомных людей предлагается распространить на всю Россию, но при этом механизмы социальной поддержки бездомных развиты не во всех регионах страны, отметил Кусков.
"Сначала необходимо сделать так, чтобы социальная помощь была доступна во всех регионах, во всех городах", — заявил он.
По словам специалиста, такая мера, как привлечение полиции к идентификации бездомных, избыточна.
"А зачем нужна полиция? Они [бездомные] же не являются нарушителями. Есть социальные службы, нужно устраивать людей туда. А когда на место приезжают сотрудники правопорядка, то появляется элемент понуждения, как будто бы человек что-то нарушил. Но законами РФ предусмотрена свобода передвижения лиц...
Человек может попасть на улицу по разным причинам, и не всегда к этому ведет его асоциальное поведение. Полагать, что бездомный всегда сам виноват в том, в каком положении он оказался, неправильно. Согласно Конституции, наше государство является социальным и заботится о своих гражданах. В том числе о тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию", — сказал Кусков.