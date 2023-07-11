"А зачем нужна полиция? Они [бездомные] же не являются нарушителями. Есть социальные службы, нужно устраивать людей туда. А когда на место приезжают сотрудники правопорядка, то появляется элемент понуждения, как будто бы человек что-то нарушил. Но законами РФ предусмотрена свобода передвижения лиц...



Человек может попасть на улицу по разным причинам, и не всегда к этому ведет его асоциальное поведение. Полагать, что бездомный всегда сам виноват в том, в каком положении он оказался, неправильно. Согласно Конституции, наше государство является социальным и заботится о своих гражданах. В том числе о тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию", — сказал Кусков.