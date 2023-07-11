Жена Ассанжа обратилась к Швейцарии с призывом остановить его экстрадицию в США

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США в ближайшие недели. Жена правозащитника Стелла Морис-Ассанж обратилась к Швейцарии с призывом добиться освобождения ее мужа, сообщает журнал Blick.

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Морис-Ассанж заявила, что Швейцария как "штаб-квартира Совета ООН по правам человека" обладает большими возможностями для оказания помощи в освобождении мужа.

Ассанж находится в тюрьме лишь за публикацию правдивой информации о военных преступлениях США и пытках, и состояние здоровья его характеризуется как плохое, добавила супруга заключенного. Как отметила Морис-Ассанж, есть опасения, что Великобритания быстро завершит процедуру экстрадиции.

Джулиан Ассанж находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш с момента своего ареста в апреле 2019 года. Ранее он несколько лет скрывался от правоохранительных органов в посольстве Эквадора в Лондоне. Правительство Австралии также призывает положить конец судебному преследованию Ассанжа.