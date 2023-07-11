Кинолог Голубев рассказал, можно ли собакам мороженое

В жаркую погоду хочется разделить любимое всеми лакомство – мороженое – со своим питомцем. Но такое угощение не принесет пользы любимцу. Летом собаку можно порадовать другими лакомствами, которые могут помочь ей охладиться, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Лучше порадовать собаку другими вкусными лакомствами, которые также помогут ей охладиться. Мороженое вредно для собак. В нем содержится молоко, которое плохо переваривается, кроме того, там много сахара. Сладости не подходят для собак, они пагубно влияют на их здоровье. Приготовьте питомцу специальные угощения из любимых продуктов собаки, такое лакомство принесет не только радость, но и пользу питомцу», – отметил Голубев.

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Почему собакам нельзя мороженое?

Мороженое не подходит для того, чтобы угощать им собак. В его составе есть молоко. Организм собаки не способен переработать содержащуюся в молоке лактозу. Она просто не усваивается, в результате чего у питомца могут возникнуть проблемы с ЖКТ.Кроме того, в составе этого лакомства есть сахар. Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и становится причиной развития диабета. Заменитель сахара плохо влияет на состояние печени, вызывает понос, а в повышенных дозах – рвоту. Некоторые любят мороженое с шоколадом. Угостив таким лакомством собаку, хозяин рискует ее здоровьем.

Шоколад и его производные содержат теобромин – он является ядом для собачьего организма. У человека это органическое соединение метаболизируется легко, чего не скажешь про собак. Вещество накапливается в организме в токсичных концентрациях и воздействует на ЖКТ, нервную систему и сердце. Конечно, если собака оближет мороженое или съест небольшой кусочек, ничего не случится, но в больших количествах такое угощение вызовет расстройство желудка, рвоту или диарею.

Как сделать мороженое для собак?

Если есть желание угостить собаку мороженым, можно приготовить его самостоятельно. Для этого подойдет игрушка конг, которая сделана из безопасной резины с отверстием внутри. Собаки любят пожевать конг, начиненный лакомством. В него можно положить влажный корм, пюре из овощей, фруктов или субпродуктов – то, что больше всего подходит питомцу. Надо начинить конг лакомством, а затем отправить в морозилку. Как только он затвердеет, можно предложить его собаке.

Такое мороженое для собак поможет питомцу охладиться в знойный день. Не нужно переживать, что собака заболеет: достать наполнение конга сразу у нее не получится, оно должно немного подтаять. Кроме того, можно заморозить, например, мясной бульон, добавив в него нарезанную морковь или тыкву, и предложить такой кубик собаке.