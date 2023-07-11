Большинство поляков выступили против быстрого принятия Украины в НАТО

Ускоренное вступление Украины в НАТО не поддерживает большая часть жителей Польши. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения страны и опубликованного во вторник газетой Rzeczpospolita.

Как выяснили исследователи, против быстрого принятия Украины в НАТО выступают 47,7% поляков, 40% поддерживают этот шаг, а 12,3% респондентов не имеют мнения по этому вопросу.

Среди противников ускоренной процедуры присоединения Киева к альянсу превалируют сторонники польской оппозиции (54%), мужчины, живущие в средних городах (71%), имеющие высшее образование (60%), с хорошим уровнем дохода (57%).

Опрос был проведен 7 и 8 июля с участием 1 100 человек.