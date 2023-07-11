Эксперт рассказал, как предотвратить затопление дома

Избежать затопления дома можно, выбрав правильное место для строительства. Дом всегда старались строить на высоком месте, чтобы до него не доходила вода в половодье, говорит директор по развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. Поэтому домик на берегу речки, где сразу за калиткой можно рыбачить - не совсем правильный выбор.

Если дома начали строить неподалеку от реки на лугу - возможно, луг тоже периодически подтапливает. Однако девелоперы, как правило, на эти вопросы внимания не обращают и, конечно, не рассказывают об этом покупателям. Если дом построен на склоне, есть вероятность, что он пострадает от потоков стекающей воды.

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Подтопления из-за разлива рек бывают не каждый год, отмечает Гоглев. Сейчас их гораздо меньше, чем в советское время, так как хорошо регулируется сток воды с помощью плотин. Но иногда из-за нарушения регулирования стоков или же из-за климатических аномалий (необычайно сильных дождей, чрезмерного накопления снега зимой) дома всё же оказываются в воде.

Нужно изучить историю этой местности, советует Гоглев. Можно запросить данные в НИИ, связанных с климатологией или строительством. Но самый простой способ - расспросить пожилых местных жителей. Пусть припомнят катаклизмы не только последних лет, но и последних десятилетий. Наводнения могут быть достаточно редкими, но и в этом случае вряд ли стоит строить дом в рискованном месте. Поинтересуйтесь также, есть ли в поселке ливневая канализация, работает ли она.

Если дом построен в неправильном месте и его начало подтапливать, противостоять воде вряд ли получится - она прибывает достаточно быстро. Можно лишь постараться перенести ценные вещи и мебель на чердак. Заранее обратите внимание, хорошо ли дом прикреплен к фундаменту - деревянные здания, бывает, просто уплывают.