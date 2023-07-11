Треть москвичей ежедневно употребляют сладости

Спрос москвичей на сладости проанализировали в агентстве ADG group. По данным агентства, с которыми ознакомилась sfera.fm, треть москвичей ест хотя бы один вид сладостей ежедневно, еще 35% как минимум несколько раз в неделю едят шоколад и конфеты. 20% москвичей, по данным исследования, едят сладости несколько раз в месяц. Наконец, только 5% москвичей не употребляют сладости совсем.

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Структура спроса на шоколад у москвичей несколько отличается от картины в целом по стране. Так, молочный шоколад выбирают 63% москвичей, 25% предпочитают горький шоколад, а белый шоколад выбирают только 7% москвичей — при этом в среднем в России покупатели любят белый шоколад больше, чем горький.Помимо шоколада, москвичи также покупают другие виды сладостей. Почти треть москвичей (26%) любят торты и пирожные, 22% предпочитают мороженое, и еще 10% москвичей предпочитают халву и зефир, показали данные исследования.