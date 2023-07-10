Вице-премьер РФ сообщил, что ликвидация последствий на Каховской ГЭС практически завершена
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе посещения Херсонской области в зоне ЧС осмотрел подтопленную Каховскую ГЭС. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы в рамках ликвидации штаба ЧС посмотрели ход восстановительных работ. Хочу отметить, что работы практически полностью закончены. Осталось одну скважину привести в порядок. Остальное все осушено, вода откачана», — сказал Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что общее число погибших при прорыве Каховской гидроэлектростанции достигло 53, в больница находится почти 140 человек. В ночь на 6 июня в Херсонской области разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины.
Также утверждалось, что после прорыва Каховской ГЭС затоплены 6 населенных пунктов и 9,5 тыс. домов.
Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.