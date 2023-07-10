Найден мертвым режиссер "Голубых огоньков" Кирилл Пухонто

Ушел из жизни Кирилл Пухонто, лауреат двух премий ТЭФИ, работавший, в частности, над реалити-шоу "Последний герой", академик Академии Российского телевидения.

© Российская Газета

Как сообщает ИА "Регнум", со ссылкой на источник, 8 июля тело режиссера нашла его девушка. Она и вызвала скорую. Но спасти режиссера не удалось.

Пухонто родился 7 октября 1971 года в Воркуте. В бизнесе - с 1992 года, начинал ассистентом режиссера на РТР, в 1997-м перешел на ТВ "Центр" режиссером-постановщиком.

Снимал "Comedy Баттл", "Голубой огонек", "Большие гонки", "Квартирник". Согласно информации на официальном сайте артиста, он сотрудничал с НТВ, РЕН ТВ, ТНТ, СТС, Муз ТВ, MTV, каналами "Звезда", "Культура", "Перец", другими.