Патриарх Кирилл объяснил, что удерживает мир от пришествия антихриста

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утверждает, что многие люди, в том числе на Западе, смотрят на Россию с надеждой, как на страну, удерживающую от пришествия в мир антихриста. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, «люди, в том числе на Западе, взирают на Россию с большим вниманием и надеждой как на последний оплот».

«Если говорить библейским языком, Россия становится удерживающей от тотального господства зла, то есть пришествия антихриста. И мы должны сознавать, что именно в это время на Церковь нашу возложена огромная духовная ответственность и за народ свой, и за страну, да и за весь мир», — считает патриарх.

Он отметил, что Русская православная церковь «совершила великий исторический подвиг, сохранив веру для нашего народа».

До этого патриарх Кирилл во время посещения Калининграда заявил, что в годы становления православия в регионе многие смотрели на него как на «чудище».