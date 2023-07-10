Врач оценил идею вернуться к практике распределения выпускников медвузов
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Рамблером прокомментировал идею вернуть в России практику распределения выпускников медицинских вузов. По словам специалиста, инициатива хороша с точки зрения получения опыта молодыми медиками, однако при ее реализации может возникнуть ряд вопросов, требующих дополнительной проработки.
Ранее зампредседателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный сообщил, что в Государственной думе обсуждается возможность возрождения практики распределения выпускников-медиков.
Распределение выпускников медвузов- это, с одной стороны, правильная мера. Потому что врачи, которые только закончили институт, могут приобрести необходимый им опыт. Одно дело - это работа в высокоспециализированных медучреждениях, другое дело - в простых краевых больницах, где можно встретить все что угодно. Там можно получить колоссальный опыт. В такой среде вся ответственность будет ложиться на этих медиков, множество задач они будут решать самостоятельно. И в таких условиях у человека будут вырабатываться необходимые для хорошего врача характеристики.
С другой стороны, возникают вопросы о том, как будет работать этот механизм. Как будут определять, на какой срок отправить медика в регион? Будут ли с ним заключаться специальный договор? Как будут удерживать специалистов на местах после истечения их контрактов? На какое расстояние от места постоянного проживания медика его могут отправить работать по распределению? Я, например, не совсем представляю, как, условно, можно проживающего в Санкт-Петербурге человека направить по распределению на Дальний Восток.
Кроме того, возможны случаи, когда медик вообще захочет уйти из профессии, если его переведут на новое место работы без его ведома... Медицина - это не самая легкая сфера деятельности, а образование достаточно дорогое. Соответственно, если человек, закончивший медицинский вуз, после этого уходит из профессии, не сумев устроиться по специальности, - это проблема.Андрей КондрахинВрач-терапевт, кандидат медицинских наук
В настоящее время большинство студентов-целевиков проходят ординатуру на предприятиях, которые заключили с ними соответствующие контракты, а затем переходят на работу в лечебно-профилактические учреждения, рассказал специалист.
"А второй случай - это когда выпускники медвузов сами себе ищут место работы. Но в некоторых случаях сделать это нереально: конкуренция и зарплата в крупных городах выше, чем в маленьких", — добавил он.
В советские годы уже существовала практика распределения выпускников-медиков, но тогда ситуация в стране отличалась от нынешней, подчеркнул Кондрахин.
"Был другой строй, и поэтому в соответствующей практике было больше плюсов. В советские годы выезжавшие в регионы врачи зачастую с нуля организовывали медицинские учреждения, фактически создавали медицину на местах. А новая инициатива - это, скорее, вопрос обеспечения кадрами", — отметил терапевт.
Главным плюсом инициативы Кондрахин назвал обеспечение трудоустройства для всех выпускников медвузов.
"Не получится так, что человек получил диплом, но не смог найти себе место работы", — сказал врач.
В середине июня ТАСС со ссылкой на результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщал, что в России с января по май 2023 года количество вакансий для медицинских работников увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В стране открыто более 80 тыс. вакансий в медицинской отрасли.