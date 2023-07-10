Врач оценил идею вернуться к практике распределения выпускников медвузов

Распределение выпускников медвузов- это, с одной стороны, правильная мера. Потому что врачи, которые только закончили институт, могут приобрести необходимый им опыт. Одно дело - это работа в высокоспециализированных медучреждениях, другое дело - в простых краевых больницах, где можно встретить все что угодно. Там можно получить колоссальный опыт. В такой среде вся ответственность будет ложиться на этих медиков, множество задач они будут решать самостоятельно. И в таких условиях у человека будут вырабатываться необходимые для хорошего врача характеристики.



С другой стороны, возникают вопросы о том, как будет работать этот механизм. Как будут определять, на какой срок отправить медика в регион? Будут ли с ним заключаться специальный договор? Как будут удерживать специалистов на местах после истечения их контрактов? На какое расстояние от места постоянного проживания медика его могут отправить работать по распределению? Я, например, не совсем представляю, как, условно, можно проживающего в Санкт-Петербурге человека направить по распределению на Дальний Восток.



Кроме того, возможны случаи, когда медик вообще захочет уйти из профессии, если его переведут на новое место работы без его ведома... Медицина - это не самая легкая сфера деятельности, а образование достаточно дорогое. Соответственно, если человек, закончивший медицинский вуз, после этого уходит из профессии, не сумев устроиться по специальности, - это проблема.

Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кандидат медицинских наук