У Николая Ефремова развился отек мозга
У актера Николая Ефремова развился отек мозга. Как сообщает Telegram-канал Shot, врачам пришлось вскрыть череп — на месте ушиба, в лобной доле головного мозга справа, медики нашли уплотнение.
На месте уплотнения начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушила поступление кислорода к тканям мозга. Трепанация позволила поставить сыну Михаила Ефремова проточно-промывную систему для очистки раны.
Напомним, что Ефремов-младший выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве 30 июля. 31-летнего актера доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Из-за полученных повреждений, которые оценивались как крайне тяжелые, у Николая открылось сильное кровотечение. Некоторое время он находился в коме, однако позднее его состояние улучшилось, и врачи сняли его с искусственной вентиляции легких.
Ранее СМИ сообщали, что накануне у Ефремова развились проблемы с легкими после операции. Хирурги диагностировали у него пневмоторакс и установили дренаж.