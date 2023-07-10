Напомним, что Ефремов-младший выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве 30 июля. 31-летнего актера доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Из-за полученных повреждений, которые оценивались как крайне тяжелые, у Николая открылось сильное кровотечение. Некоторое время он находился в коме, однако позднее его состояние улучшилось, и врачи сняли его с искусственной вентиляции легких.