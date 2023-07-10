«Вкусно — и точка» перестанет бесплатно кормить охранников и уборщиков

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 10 июля перестанет кормить бесплатными обедами своих охранников и уборщиков, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на скриншот внутреннего документа компании.

© Александр Казаков / Коммерсантъ

Начиная с сегодняшнего дня указанному персоналу придется покупать обеды с 90-процентной скидкой. Работникам кухни и поварам пока подобных требований не предъявили. Однако, как отмечает Telegram-канал, они опасаются, что обеды вскоре станут платными и для них.

«Информируем вас о том, что в Компании (ООО «Система ПБО» / «ДВРП») принято решение о прекращении предоставления бесплатных обедов сотрудникам внутреннего клининга и охраны в целях оптимизации затрат», — говорится во внутреннем сообщении «Вкусно — и точка».

В самой компании новость о прекращении возможности получать бесплатный обед для ряда сотрудников Telegram-каналу подтвердили. Как отметил Mash, весь персонал сетей фастфуда питался бесплатно еще со времен «Макдоналдса».

Ранее «Вкусно — и точка» повысила цены в своих кафе (бывшие «Маккафе») в среднем на десять рублей для каждой позиции. Например, круассан с ветчиной и сыром подорожал на 11 рублей, до 150 рублей, а чизкейки — на 10 рублей, до 185 рублей.