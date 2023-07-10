Михалков прибыл на творческую встречу с участниками СВО
Кинорежиссер, актер и сценарист Никита Михалков прибыл на встречу с военнослужащими - участниками специальной военной операции. На творческую встречу также приглашены поступившие на контрактную службу бойцы.
В ход встречи Михалков передаст личному составу бригады впервые опубликованные сборники фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым.
Ранее в Москве состоялся поэтический вечер ZOV, посвященный спецоперации по защите мирного Донбасса. На мероприятии современные поэты и музыканты исполнили произведения фронтовой тематики.