В России запретили взыскивать просрочки по кредитам с жителей новых регионов до 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 10 июля.

Постановление в целях защиты прав и законных интересов жителей этих четырех новых регионов России запрещает до 2026 года деятельность по возврату их просроченной задолженности по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года.

Примечательно, что запрет касается лишь задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть кредитными и микрофинансовыми организациями.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.