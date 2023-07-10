Зять Шойгу высказался о своем тесте

Блогер Алексей Столяров на встрече с молодежью в Волгограде высказался о своем тесте, министре обороны Сергее Шойгу. Запись опубликовал Telegram-канал «Мобилизация 34».

© @ksenia_shoigu/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России)

«Министр обороны — молодец», — заявил Столяров о Шойгу.

Блогер добавил, что президент России тоже молодец, и «наша страна делает все правильно». Он также назвал себя патриотом.

«Я считаю, что наша страна самая сильная, все делает правильно», — заявил он. Блогер также призвал молодежь быть патриотичнее, подчеркнув, что «развалить нашу страну можно только изнутри».

Столяров провел встречу с волгоградской молодежью 10 июля. В рамках встречи он рассказал о здоровом образе жизни, блогерстве и патриотизме.

Алексей Столяров и Ксения Шойгу вместе с 2020 года. В мае 2021 года появилась информация о помолвке блогера и дочери Шойгу. 17 сентября 2021 года у Столярова и Шойгу родилась дочь Милана.

Ранее Алексей Столяров опроверг сообщения о своем отъезде в Дубай, выложив видео из Нижнего Новгорода. Слухи об эмиграции блогер назвал «очередной порцией дезинформации».