$91.69-0.8899.82-0.90

Синоптик рассказал, когда в Сочи закончатся ливни

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с «Известиями», что период сильных дождей в Сочи закончится 10 июля.

Синоптик рассказал, когда в Сочи закончатся ливни
© РИА Новости

По его словам, в ближайшие вторник и среду еще могут выпасть осадки, но уже меньшей интенсивности. А вот с четверга жителей ждет теплая погода без дождей. При этом он подчеркнул, что в понедельник все еще будет действовать штормовое предупреждение. На вторник его также могут продлить «для подстраховки».

Также Шувалов добавил, что пока идут дожди, температура воздуха будет составлять +21…+23 градусов, после их окончания воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Напомним, 9 июля из-за штормового предупреждения в Сочи запретили купаться. Вода в реке Хорота достигла опасных отметок. Жителей предупредили об опасности формирования смерчей на участке Магри – Веселое.

Из-за ливня временно остановили движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Из-за подтопления перекрыт участок трассы А-147 Адлер – Веселое.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости