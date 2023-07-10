Синоптик рассказал, когда в Сочи закончатся ливни

По его словам, в ближайшие вторник и среду еще могут выпасть осадки, но уже меньшей интенсивности. А вот с четверга жителей ждет теплая погода без дождей. При этом он подчеркнул, что в понедельник все еще будет действовать штормовое предупреждение. На вторник его также могут продлить «для подстраховки».