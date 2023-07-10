Синоптик рассказал, когда в Сочи закончатся ливни
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с «Известиями», что период сильных дождей в Сочи закончится 10 июля.
По его словам, в ближайшие вторник и среду еще могут выпасть осадки, но уже меньшей интенсивности. А вот с четверга жителей ждет теплая погода без дождей. При этом он подчеркнул, что в понедельник все еще будет действовать штормовое предупреждение. На вторник его также могут продлить «для подстраховки».
Также Шувалов добавил, что пока идут дожди, температура воздуха будет составлять +21…+23 градусов, после их окончания воздух прогреется до +25…+27 градусов.
Напомним, 9 июля из-за штормового предупреждения в Сочи запретили купаться. Вода в реке Хорота достигла опасных отметок. Жителей предупредили об опасности формирования смерчей на участке Магри – Веселое.
Из-за ливня временно остановили движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Из-за подтопления перекрыт участок трассы А-147 Адлер – Веселое.