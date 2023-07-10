В Боткинской больнице сообщили о состоянии Митты

90-летний российский режиссер Александр Митта остается в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Боткинской больнице.

«Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести, сознание ясное», — уточнили в больнице.

Telegram-канал Baza 3 июля сообщил, что Митта почувствовал себя плохо, его якобы частично парализовало, режиссеру вызвали скорую помощь. В марте этого года Митта перенес коронавирусную инфекцию. Baza также утверждала, что у Митты предварительно диагностирован инсульт и его доставят в Боткинскую больницу.

5 июля стало известно, что Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение. Источник в медицинских кругах уточнял, что диагноз Митты звучит как «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». У режиссера также диагностирована деменция.

Позже представители Боткинской больницы рассказали, что состояние Митты улучшилось.