Иноагента Михаила Лобанова* уволили из МГУ

Основателя платформы «ВыДвижение», доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова? (признан в России иноагентом) уволили. Об этом россиянин сообщил в своем Telegram-канале.

Приказ датирован от 7 июля и подписан от имени исполняющего обязанности ректора МГУ — проректора Андрея Федянина.

«Руководство факультета принципиально отказалось брать грех на душу, а Виктор Садовничий (ректор МГУ. — «Газета.Ru») решил свое имя на этом приказе не ставить», — написал Лобанов*, сопроводив пост фотографией документа.

По его словам, уволили на основании пункта 13 статьи 83 Трудового кодекса и проведено с нарушением ТК, поскольку инициатива исходит не от руководства МГУ.

«Увольнение стало следствием грубого и беспрецедентного давления извне», — добавил Лобанов*.

В декабре прошлого года сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о распространении фейков про российскую армию в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). В рамках этого дела прошли обыски в семи регионах РФ, в том числе у Лобанова*.