Пострадавший в конфликте с другом Понасенкова* скончался в больнице

Пострадавший в конфликте с другом блогера Евгения Понасенкова* (признан в России иностранным агентом) Рамисом Зариповым 55-летнний Олег Дибров, скончался. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

«Дибров скончался в больнице», — сказал он.

Как сообщает Telegram-канал 112, ранее полиция возбудила уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В связи со смертью пострадавшего полиция может переквалифицировать статью на более тяжкую, а Рамису Зарипову могут избрать меру пресечения.

Напомним, что конфликт произошел 6 июня в Москве на Арбате. Как сообщали СМИ, Понасенков*, гуляя с Зариповым, поссорился с прохожим. Спутник историка оттолкнул Диброва, мужчина ударился головой об асфальт. Пострадавшего госпитализировали с внутричерепной гематомой.

Почти месяц Дибров находился в коме. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга.

Сам Понасенков* заявлял, что конфликт был, однако никто не дрался — Дибров якобы был пьян и упал сам.