У актера Николая Ефремова развились проблемы с легкими после операции. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, хирурги диагностировали у мужчины пневмоторакс и установили дренаж.

Сейчас сын артиста Михаила Ефремова находится под постоянным наблюдением врачей — специальная вакуумная установка выкачивает воздух, чтобы у него не произошло быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции. Кроме того, медики откачивают лишнюю жидкость, которая сбивает работу легких и мешает газообмену при дыхании.

Отмечается, что на теле актера видны множество кровоподтеков, ушибов и ссадин. Ранее ему сделали две операции: установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии.