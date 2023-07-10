У Николая Ефремова развились проблемы с легкими после операции
У актера Николая Ефремова развились проблемы с легкими после операции. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, хирурги диагностировали у мужчины пневмоторакс и установили дренаж.
Сейчас сын артиста Михаила Ефремова находится под постоянным наблюдением врачей — специальная вакуумная установка выкачивает воздух, чтобы у него не произошло быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции. Кроме того, медики откачивают лишнюю жидкость, которая сбивает работу легких и мешает газообмену при дыхании.
Отмечается, что на теле актера видны множество кровоподтеков, ушибов и ссадин. Ранее ему сделали две операции: установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии.
Напомним, что Ефремов-младший выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве 30 июля. 31-летнего актера доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Из-за полученных повреждений, которые оценивались как крайне тяжелые, у Николая Ефремова открылось сильное кровотечение. Некоторое время он находился в коме, однако позднее его состояние улучшилось и врачи сняли его с искусственной вентиляции легких.