Возвращение жителей в Шебекинский городской округ приостановили

Возвращение жителей Шебекинского городского округа в собственные дома из пунктов временного размещения (ПВР) приостановят. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании регионального правительства, запись опубликована на странице Гладкова во «ВКонтакте».

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«Мы должны очень внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей (...). [На] неделю мы паузу сделаем», — сообщил губернатор.

Власти приостановили возвращение домой жителей Шебекино, Новой Таволжанки и Архангельского. Если через неделю обстановка в округе будет спокойной, власти снова приступят к возвращению жителей домой. Гладков поручил не препятствовать самостоятельному возвращению местных жителей, если они принимают такое решение.

Ранее Гладков объявил о приостановке возвращения жителей в Шебекино на фоне обстрелов региона из «Града». Помимо этого, в городе приостановили восстановительные работы.

Жителей Шебекинского городского округа начали вывозить в конце мая, когда территория округа подвергалась регулярным массированным обстрелам, которые долгое время не прекращались. 1 июня диверсанты предприняли попытку атаки на Шебекино, 4 июня украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) атаковала Новую Таволжанку.