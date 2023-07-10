Эксперт рассказала, кто может получить отпуск более 28 дней

Эксперт SuperJob Наталья Голованова рассказала, кто может получить отпуск более 28 дней и как рассчитываются отпускные.

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Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска у любого работника — 28 календарных дней. Отпуск на большее время отдыха может быть предоставлен в двух случаях: если сотрудник имеет право на ежегодный дополнительный отпуск, или же, если ему предоставлен «удлиненный отпуск».

Под «удлиненным» подразумевается ежегодный основной отпуск более 28 календарных дней. Такой отдых устанавливается работнику на основании закона. При этом соответствующие документы не предусматривают возможности для работодателя самостоятельно установить работникам удлиненный отпуск.

Воспользоваться такими каникулами государство позволяет несовершеннолетним работникам, инвалидам и сотрудникам педагогической сферы.

Дополнительный же отпуск предоставляется к основным дням. Подобная возможность также возможна в двух случаях. Первый вариант предусматривается законодательством. Второй — трудовым или коллективным договором, а также локальным актом работодателя.

Все оплачиваемые отпуска подлежат оплате по единому правилу. Ежегодный основной и дополнительный отпуск оцениваются исходя из средней заработной платы работника.