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В Госдуме предложили обновить правила маркировки видео иноагентов

В РФ предложили включить в видеоматериалы иноагентов звуковые уведомления об их статусе. Соответствующее обращение думский депутат Евгений Федоров направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

В Госдуме предложили обновить правила маркировки видео иноагентов
© РИА Новости

Согласно действующему законодательству, производимые иностранными агентами материалы обязаны иметь соответствующую маркировку – указание (уведомление) об авторе материала. Текстовые и видеоматериалы помечаются текстовыми указаниями об авторе, а аудиоматериалы – звуковыми.

Однако, отметил Федоров, россияне часто пользуются видеоматериалами в качестве источника аудиоинформации. Граждане не обращают внимания на визуальное содержание, уточнил депутат.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения требований соответствующей маркировки для аудиовизуальных (видео) материалов – размещать на них звуковые указания одновременно с текстовыми", – приводит текст обращения RT.

Ранее ассоциация развития бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила штрафовать блогеров из РФ на сумму до 3 миллионов рублей за рекламу товаров и услуг из недружественных государств. Такая мера необходима для сохранения экономической независимости России в текущих геополитических условиях, уточнили в организации.

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