Появилось видео смерча у Крымского моста
Автолюбители заметили мощный смерч у Крымского моста. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Крым».
Ранее кубанские метеорологи сообщили, что образование смерчей над морем возможно на участке от Анапы до Магри в период с 8 по 10 июля.
На кадрах ролика на фоне Крымского моста отчетливо виден вихрь, поднимающийся от поверхности земли к небу.
Авторы ролика отметили, что смерч образовался со стороны Кубани.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю пояснили, что в ведомство не поступали сообщения о каких-либо инцидентах, связанных с природным явлением
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