Появилось видео смерча у Крымского моста

Автолюбители заметили мощный смерч у Крымского моста. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Крым».

Ранее кубанские метеорологи сообщили, что образование смерчей над морем возможно на участке от Анапы до Магри в период с 8 по 10 июля.

На кадрах ролика на фоне Крымского моста отчетливо виден вихрь, поднимающийся от поверхности земли к небу.

Авторы ролика отметили, что смерч образовался со стороны Кубани.