В Сочи запретили купание в море из-за штормового предупреждения
Власти Сочи запретили купание в море в период действия штормового предупреждения. На пляжах установлены красные флаги.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Купание в море в период действия штормового предупреждения запрещено, на пляжах установлены флаги красного цвета», — уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в сочинской Хосте около десяти автомобилей унесло потоком воды.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявила о стабильной обстановке в Сочи на фоне ливней.