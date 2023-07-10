В России готовят предложения по противодействию «этническим анклавам»

Совет по правам человека (СПЧ) РФ начал собирать предложения граждан по борьбе с «этническими анклавами». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на члена консультативного органа при президенте Кирилла Кабанова.

На прошлой неделе Кабанов объявил о подготовке и сборе предложений по противодействию появлению подобных территорий, которые, как он считает, неизбежно приводят к конфликту и росту преступности.

По его словам, СПЧ совместно с МВД и межведомственной группой по вопросам миграции при Совбезе РФ уже более двух лет работает над проблемой формирования этнических и полиэтнических анклавов. Он заявил, что участники рабочих групп уверены, что начинать борьбу нужно с введения норм прописки и ужесточения наказания за содействие незаконной миграции.

Кроме того, считает, нужно ввести квоты на регистрацию иностранных граждан на определенной территории. Кабанов также считает нужным ограничить число обучающихся в одном классе детей, не говорящих или плохо говорящих по-русски.

По его мнению, проблему анклавов может решить введение квот на число работающих в определенной сфере мигрантов по примеру Калужской области и Якутии. Он также уверен, что в бесконтрольной миграции виновны работодатели, которые отказываются от труда россиян, чтобы не платить налоги и отчисления.

Член СПЧ добавил, нужно создавать мигрантам комфортные условия пребывания, иначе Россия из-за необходимости будет приглашать мигрантов из самых неразвитых стран, «где люди не заканчивают и четырех классов школы».