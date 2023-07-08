В ФРГ уволенный из-за происхождения россиянин выиграл суд у работодателя

Руководство популярной в ФРГ сети супермаркетов REWE в Кёльне попыталось лишить работы россиянина из-за его происхождения и пророссийской активности. Но гражданин русского происхождения выиграл суд у работодателя. Об этом поведал сам Макс Шлунд. О данном факте сообщает русскоязычной аудитории РИА Новости.

По словам Шлунда, он подрабатывал в REWE в доставке. В январе его вызвало начальство. Там его расспросили об участии в пророссийских акциях. После этого объявили, что он там не может работать. Абсолютно открыто и с улыбкой, как принято в немецком государстве.

Шлунд попросил предоставить в письменном виде основания, по которым его намереваются уволить. Такое оповещение он получил, однако причин увольнения там указано не было.

Он подал в суд на компанию, так как считал данные действия незаконными. На первом заседании, проходившем весной, присутствовал категорически настроенный защитник со стороны REWE, который открыто заявил, что русским не место в этой сети магазинов. Дело в том, что россияне ущемляют права граждан Украины, часто претендующих на такую форму занятости.

Однако, так как никаких правовых оснований не было, 29 июня Макса Шлунда восстановили на работе. В решении суда говорится, что работодатель не провел с сотрудником официально необходимый предварительный разговор, где указал бы тому на вескую причину увольнения.