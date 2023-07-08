Патриарх Кирилл освятил храм Петра и Февронии в Петербурге

"В день памяти благоверных князей Петра и Февронии, 8 июля, Святейший Патриарх Кирилл совершил малое освящение храма, посвященного святым, в Солнечном", - говорится в сообщении.

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На освящении присутствовал заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он передал храму икону Божией Матери "Нечаянная Радость". Также на торжественном мероприятии присутствовали глава Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, губернатор Петербурга Александр Беглов и другие.

О храме

По данным пресс-службы, проект храма в стиле северный поздний русский модерн подготовила архитектор Жанна Приходько. Также она разработала прогулочную зону с фонарной подсветкой, оформленную в стиле старинного Петербурга. С тыльной стороны храма находится причтовый дом. Проект реализован при поддержке ПАО "Газпром" и лично председателя правления Алексея Миллера.

Кроме того, в рамках освящения храма состоялось открытие памятника Петру и Февронии. Он разработан реставрационной мастерской "Наследие" - авторами Виктором Мориным и Александром Арефкиным. Для его создания было подготовлено 7 эскизных вариантов, рассматривались в первую очередь иконописные изображения. В результате в качестве идеи было выбрано изображение Петра и Февронии в старинной русской ладье. Скульптура высотой в человеческий рост отлита из художественной бронзы.

В основу композиции положен эпизод из "Повести о Петре и Февронии Муромских", написанной в конце XVI века. После того, как Петр женился на незнатной девушке, началась смута среди бояр, которые предложили ему расстаться с женой или покинуть Муром. Петр выбирает жену, чем доказывает свою любовь к ней, и они вместе уплывают из города.