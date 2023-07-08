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Константинов заявил, что сумма иска к Украине по водной блокаде Крыма превысит 1 трлн руб

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире регионального телеканала «Крым-24» заявил, что итоговая сумма иска к Украине по возмещению ущерба от водной блокады Крыма составит более 1 трлн рублей.

Названа сумма иска к Украине по водной блокаде Крыма
© РИА Новости

По его данным, подтвержденный документами ущерб бюджета Республики Крым составляет 152,2 млрд рублей.

«Будет разбирательство, должна быть запрошена экспертиза по разным ведомствам — конечно, этот иск вырастет и превысит цифру в 1 трлн рублей, мы это уже понимаем, дальше — продуктовая блокада и так далее», — сказал Константинов.

Он добавил, что предстоит оценить ущерб для Крыма, связанный с подрывом Каховской ГЭС и террористического акта на Крымском мосту, который исчисляется миллиардами.

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