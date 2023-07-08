В Анапе временно запретили купаться на пляжах

В Анапе 8 июля местные власти запретили купаться на пляжах. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

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Временный запрет связан с ухудшившимися погодными условиями. «Купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8.07 заходить в воду очень опасно», — предупредили власти города.

До 10 июля в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики оповестили, что в этот период в регионе возможны ливни, град, грозы, шквалистый ветер, может подняться уровень воды в реках.