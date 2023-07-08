Умер ведущий артист Волгоградского ТЮЗа Олег Шулепов
После тяжелой болезни ушел из жизни ведущий актер Волгоградского Театра юного зрителя Олег Шулепов. Об этом на своем сайте сообщил коллектив театра.
На сцене ТЮЗ Олег Шулепов сыграл множество самых разноплановых ролей. Артист был художником, писал замечательные стихи.
Около 20-ти лет Олег Юрьевич преподавал на актерском отделении ВГИИКа, максимально отдавая студентам то, чему его научили и что понял в профессии сам.
"Главное - необходимость много и постоянно трудиться, развивать в себе потребность в духовной пище, желание увидеть и узнать как можно больше о мире, быть добрым и внимательным к людям. Он сам следовал этим постулатам. Свидетельство чему - его жизнь, так несправедливо рано оборвавшаяся. И его прекрасная книга, отражающая богатый внутренний мир нашего удивительного коллеги и друга", - рассказали сослуживцы об ушедшем товарище.