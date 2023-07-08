Умер ведущий артист Волгоградского ТЮЗа Олег Шулепов

"Главное - необходимость много и постоянно трудиться, развивать в себе потребность в духовной пище, желание увидеть и узнать как можно больше о мире, быть добрым и внимательным к людям. Он сам следовал этим постулатам. Свидетельство чему - его жизнь, так несправедливо рано оборвавшаяся. И его прекрасная книга, отражающая богатый внутренний мир нашего удивительного коллеги и друга", - рассказали сослуживцы об ушедшем товарище.