В Германии попытались уволить россиянина из-за происхождения

Немецкая сеть супермаркетов REWE, уволившая гражданина РФ Макса Шлунда из-за его «пророссийской позиции», проиграла судебный процесс. Шлунда восстановили на работе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шлунда, он работал доставщиком в REWE. В январе начальство заинтересовалось его участием в подготовке гуманитарной помощи Донбассу и другой деятельностью.

«После этого сообщили, что мне там не место работать, как русскому человеку. Совершенно открыто и с улыбкой, как в Германии принято», - рассказал россиянин.

Шлунд попросил работодателя письменно обосновать претензии, но ему пришло только обычное оповещение об увольнении. Тогда он подал в суд на работодателя.

Во время процесса адвокат REWE заявил, что «русским не место в сети супермаркетов» и они якобы ущемляют права украинцев, претендующих на ту же работу.

В ответ Шлунд рассказал, что в его магазине работало немало выходцев с Украины, которые зачастую открыто поддерживали российскую сторону. По его мнению, супермаркет просто решил подыграть властям Германии с их антироссийской позицией.

«Поскольку никаких юридических оснований нет, 29 июня меня в итоге восстановили на работе», - сказал активист.

В решении суда сказано, что работодатель не указал на вескую причину для увольнения.

Макс Шлунд и его супруга Елена Колбасникова живут в Кёльне и активно участвуют в организации крупных пророссийских автопробегов и акций. Они регулярно попадают в поле зрения немецких СМИ.