Счастливая семья, построенная на взаимном уважении и любви, — надежная опора и поддержка для любого человека, написал 8 июля в своих соцсетях председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя россиян с Днем семьи, любви и верности.

© Парламентская газета

«Она дарит радость, дает силы, помогает идти вперед, преодолевая трудности», — отметил политик.

Вячеслав Володин подчеркнул, что традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. Спикер напомнил о словах президента Чехии Петра Павела, заявившего, что «если, не дай бог, победит Россия — все западные ценности будут уничтожены».

«Одним словом, (президент Чехии — прим. ред.) озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель. Они хотят навязать чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа. Их планы обречены на провал», — уверен председатель Госдумы.

В субботу, 8 июля, Россия отмечает День семьи, любви и верности — в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник приобрел статус официального.