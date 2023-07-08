Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности
Счастливая семья, построенная на взаимном уважении и любви, — надежная опора и поддержка для любого человека, написал 8 июля в своих соцсетях председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя россиян с Днем семьи, любви и верности.
«Она дарит радость, дает силы, помогает идти вперед, преодолевая трудности», — отметил политик.
Вячеслав Володин подчеркнул, что традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. Спикер напомнил о словах президента Чехии Петра Павела, заявившего, что «если, не дай бог, победит Россия — все западные ценности будут уничтожены».
«Одним словом, (президент Чехии — прим. ред.) озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель. Они хотят навязать чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа. Их планы обречены на провал», — уверен председатель Госдумы.
В субботу, 8 июля, Россия отмечает День семьи, любви и верности — в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник приобрел статус официального.
Неофициально этот день в нашей стране отмечают с 2008 года по инициативе жителей города Мурома во Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии — покровителей православного брака. Память этих святых как раз и чтут 8 июля. В жизни Петра и Февронии, считают верующие, воплощены черты, которые традиционные религии всегда связывали с идеалом супружества: благочестие, взаимная любовь и верность, милосердие.