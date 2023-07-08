В Крыму пообещали изменить схему обеспечения водой

Глава крымского парламента сообщил, что будет скорректирована стратегия обеспечения водой
Крым в будущем может скорректировать стратегию обеспечения водой в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах», — подчеркнул Константинов.
По словам главы парламента региона, в планах добиться оптимизации водной системы, создать дополнительные емкости для накопления воды.
Еще Константинов подчеркнул, что предполагается использование подземных источников.
«Эта программа у нас реализуется, мы уже имеем хорошие результаты», - сказал Константинов.
Также Константинов обратил внимание, что сейчас уровень воды в канале снижается.
«Ничего угрожающего для населения республики также нет, Крым в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами», — заверил парламентарий.
До этого в Роспотребнадзоре заявляли, что разрушение Каховской ГЭС не скажется на морской воде в Крыму.
Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.