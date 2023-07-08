В Крыму пообещали изменить схему обеспечения водой

Крым в будущем может скорректировать стратегию обеспечения водой в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах», — подчеркнул Константинов.

По словам главы парламента региона, в планах добиться оптимизации водной системы, создать дополнительные емкости для накопления воды.

Еще Константинов подчеркнул, что предполагается использование подземных источников.

«Эта программа у нас реализуется, мы уже имеем хорошие результаты», - сказал Константинов.

Также Константинов обратил внимание, что сейчас уровень воды в канале снижается.

«Ничего угрожающего для населения республики также нет, Крым в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами», — заверил парламентарий.

До этого в Роспотребнадзоре заявляли, что разрушение Каховской ГЭС не скажется на морской воде в Крыму.