В Думе хотят ввести уголовную ответственность за покупку алкоголя детям
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил с предложением о введении уголовной ответственности за покупку алкоголя несовершеннолетним. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Абзацем».
Хамзаев призвал профессионально и качественно работать и даже бороться с проблемой потребления алкоголя в детской среде, поскольку «лакировать и прятать» ее нельзя.
«Да, мы знаем, что есть такие отдельные взрослые, которые покупают детям алкоголь. Мы уже добились того, чтобы закон о запрете продажи алкоголя не достигшим 18 лет работал как положено», — сказал он.
При этом, по словам Хамзаева, до сих пор некоторые взрослые в обход закона продолжают покупать алкоголь детям. Именно для таких случаев он и предложил ввести «суровую ответственность, вплоть до уголовной».