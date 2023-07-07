Синоптики прогнозируют этим летом рекордную жару

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что зафиксированный в четверг, 6 июля, общемировой температурный рекорд может быть побит уже этим летом.

«В принципе, у специалистов эта новость не вызывает удивления — это полностью соответствует тенденциям изменения климата», — сообщил метеоролог.

Он отметил, что о резком скачке температур речи не идет.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация вокруг борьбы с глобальным потеплением выходит из-под контроля и мировое сообщество постепенно движется к катастрофе.

Также сообщалось, что мировая экономика может потерять $3 трлн из-за связанного с Эль-Ниньо потепления.

Ученые выяснили, что таяние ледников ускоряет потепление за счет выбросов метана.