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Глава Гидрометцентра Вильфанд: этим летом мир ждут новые температурные рекорды

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что зафиксированный в четверг, 6 июля, общемировой температурный рекорд может быть побит уже этим летом.

Синоптики прогнозируют этим летом рекордную жару
© РИА Новости

«В принципе, у специалистов эта новость не вызывает удивления — это полностью соответствует тенденциям изменения климата», — сообщил метеоролог.

Он отметил, что о резком скачке температур речи не идет.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация вокруг борьбы с глобальным потеплением выходит из-под контроля и мировое сообщество постепенно движется к катастрофе.

Также сообщалось, что мировая экономика может потерять $3 трлн из-за связанного с Эль-Ниньо потепления.

Ученые выяснили, что таяние ледников ускоряет потепление за счет выбросов метана.

Ранее климатолог Фридерике Отто заявила, что новый рекорд средней температуры на планете является «смертным приговором» для человечества.

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