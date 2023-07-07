Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии

«В настоящее время поставка пищевой продукции в РФ из Японии разрешена при наличии декларации, выданной уполномоченным компетентным органом Японии, которая подтверждает содержание радиоактивных веществ в ней на уровне ниже нормативов, установленных действующим законодательством, и приложением к декларации справки о результатах содержания радиоактивного цезия», - добавили в Роспотребнадзоре.