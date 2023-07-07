Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии
Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за рыбной продукцией и морепродуктами, импортируемыми из Японии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как ранее сообщили СМИ, правительство Японии намеревается реализовать план по сбросу в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в августе, что вызвало обеспокоенность у стран-соседей.
«С целью недопущения поступления в оборот на территорию РФ водных биоресурсов и продукции <…> с повышенным содержанием радионуклидов Роспотребнадзором дано поручение территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ вышеуказанной продукции, а также контроль в обороте», - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что ведомство контролирует ситуацию с поставками.
«В настоящее время поставка пищевой продукции в РФ из Японии разрешена при наличии декларации, выданной уполномоченным компетентным органом Японии, которая подтверждает содержание радиоактивных веществ в ней на уровне ниже нормативов, установленных действующим законодательством, и приложением к декларации справки о результатах содержания радиоактивного цезия», - добавили в Роспотребнадзоре.