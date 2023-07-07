Турист потратил 1,4 млн руб. командировочных на отель у Красной площади

«Самое дорогостоящее бронирование в июне 2023 года в России обошлось иностранному постояльцу в 1,4 млн. рублей. Такую сумму за 24 дня проживания в пятизвездочном отеле Москвы неподалеку от Красной площади в номере делюкс заплатил деловой турист. Таким образом, стоимость суток проживания для этого гостя составила порядка 60 тыс. рублей, при этом в среднем в июне за ночь в отеле в Москве платили 4 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.