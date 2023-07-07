Турист потратил 1,4 млн руб. командировочных на отель у Красной площади
Названа самая дорогая стоимость проживания в гостинице в России во время командировки. Соответствующая информация поступила в «Газету.Ru» от сервисов бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com.
«Самое дорогостоящее бронирование в июне 2023 года в России обошлось иностранному постояльцу в 1,4 млн. рублей. Такую сумму за 24 дня проживания в пятизвездочном отеле Москвы неподалеку от Красной площади в номере делюкс заплатил деловой турист. Таким образом, стоимость суток проживания для этого гостя составила порядка 60 тыс. рублей, при этом в среднем в июне за ночь в отеле в Москве платили 4 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что 60 тыс. рублей — не самая высокая цена проживания в отеле за сутки. Одна ночь в номере люкс с видом на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пулково обошлась туристу, посетившему Санкт-Петербург во время ПМЭФ, в 272 тыс. рублей. Средняя цена при этом составляла около 5,2 тыс. рублей.
В тройку самых дорогих направлений для командировок вошел Дальний Восток, где шесть дней проживания в апартеиды-отеле стоили гостю почти 490 тыс. рублей (82 тыс. рублей в сутки).