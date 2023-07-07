В ДНР транспортную карту "Тройка" введут летом 2023 года
Транспортная карта "Тройка" появится в ДНР летом 2023 года, изначально она будет доступна для оплаты проезда на троллейбусах, сообщается в Telegram-канале сайта республики "ДНР онлайн".
"Сейчас устанавливаются валидаторы на троллейбусы маршрутов №2 и №17. В дальнейшем валидаторы появятся в трамваях, автобусах и маршрутных такси", - говорится в сообщении.
"Тройка" - пополняемая транспортная карта, используемая для оплаты проезда в общественном транспорте.