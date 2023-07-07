Возле Петербурга видеоловушка сняла медведицу в поисках жениха

Во Всеволожском районе Ленинградской области видеоловушка запечатлела молодую медведицу, блуждающую по лесу в поисках жениха. Об этом сообщил на своей странице в соцсети кандидат биологических наук, эксперт по теме брачного поведения животных Павел Глазков.

"Особый интерес молодой невесты вызвали стволы деревьев. Во время брачного периода, который у медведей длится весь июнь и заканчивается в начале июля, самцы активно метят свою территорию: оставляют следы когтей на стволах деревьев и делают "закусы", надламывая ветки зубами. Стараются дотянуться до самых высоких веток, чтобы продемонстрировать невестам - равно как и конкурентам - свои размеры", - рассказал ученый.

Делая метки, медведи-женихи оставляют за собой так называемую "поисковую тропу", поясняет Павел Глазков. Именно по запаху этой тропы самка принимает решение: идти ей за медведем или нет? Достоин ли он стать отцом ее будущих медвежат? Во время гона медведи ведут себя исключительно осторожно и очень редко попадаются человеку на глаза. Снятая зоологом медведица, возможно, вышла на следовую тропу своего жениха, поскольку, обследовав поляну, она стремительно убежала в лесную чащу.