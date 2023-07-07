Топ-менеджер Rambler&Co удостоена премии «Медиаменеджер России–2023»

Награда профессионального сообщества досталась директору по внешним коммуникациям медиахолдинга

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6 июля 2023 года в Москве состоялась XXIII Церемония награждения лауреатов премии «Медиаменеджер России–2023». Жюри премии высоко оценило эффективную PR-стратегию и креативный подход директора по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктории Джигкаевой, способствовавших укреплению имиджа медиахолдинга и громкому продвижению проектов компании.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co: «Несколько лет непредсказуемости научили PR-специалистов адаптироваться к текущей реальности, быть гибкими в принятии решений и предугадывать тренды. Мы делаем ставку в нашей коммуникационной стратегии не на широкие темы, а на эксклюзивный и экспертный контент, креатив и партнерские интеграции. Другими словами, на то, что зависит конкретно от нас. Благодарна жюри премии «Медиаменеджер России» за высокую оценку нашей работы, ведь это заслуга всей PR-команды, в которой каждый – специалист высокого уровня».

Под руководством Виктории Джигкаевой медиахолдинг запустил несколько новых направлений в коммуникациях: исследования мнений читателей СМИ Rambler&Co на актуальные темы, которые широко цитируются в инфополе, а также тренды медиапотребления, интересные экспертам рынка. В 2022 году PR-командой реализованы креативные кейсы, один из которых – «СМИ без воды» – получил награды «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР», «Лучшие социальные проекты России», «Лучшие ESG-проекты России».