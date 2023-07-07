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Россиян до 23 лет предложили считать детьми

В Министерстве труда РФ предложили считать многодетными семьи с тремя и более детьми до 18 лет или до 23 лет, если дети после школы продолжили обучение на очной форме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект указа ведомства.

Россиян до 23 лет предложили считать детьми
© globallookpress.com

В Минтруде заявили, что новые нормы будут также распространяться на усыновленных детей в многодетных семьях и на замещающие семьи (к примеру, семьи, оформившие опеку над детьми, но не усыновившие их).

Вице-спикер Госдумы, глава рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова заявила, что указ уравняет в правах более двух миллионов семей.

Член Ассоциации юристов России Эмма Казгериева рассказала, что сейчас возрастные критерии для многодетных семей варьируются от региона к региону: к примеру, на Камчатке семья при определенных условиях будет считаться многодетной до 21-летия первенца, а в Липецкой области - до 24-летия.

Казгериева добавила, что получение многодетными единого статуса и общего удостоверения, действующего по всей России, упростит ситуацию с получением льгот.

В Минтруде рассказали, что регионы смогут расширять статус многодетной семьи «с учетом национальных и культурных особенностей развития, социально-экономической и демографической ситуации». К примеру, в северные областях смогут присвоить статус многодетных семьям с двумя детьми.

О планах учитывать студентов до 23 лет (не состоящих в браке) в составе семьи для назначения выплат в Минтруде сообщили в марте 2021 года. В министерстве подчеркивали, что, если ребенок учится очно, он продолжает находиться на содержании у родителей.

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