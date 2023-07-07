Россиян до 23 лет предложили считать детьми

В Министерстве труда РФ предложили считать многодетными семьи с тремя и более детьми до 18 лет или до 23 лет, если дети после школы продолжили обучение на очной форме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект указа ведомства.

В Минтруде заявили, что новые нормы будут также распространяться на усыновленных детей в многодетных семьях и на замещающие семьи (к примеру, семьи, оформившие опеку над детьми, но не усыновившие их).

Вице-спикер Госдумы, глава рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова заявила, что указ уравняет в правах более двух миллионов семей.

Член Ассоциации юристов России Эмма Казгериева рассказала, что сейчас возрастные критерии для многодетных семей варьируются от региона к региону: к примеру, на Камчатке семья при определенных условиях будет считаться многодетной до 21-летия первенца, а в Липецкой области - до 24-летия.

Казгериева добавила, что получение многодетными единого статуса и общего удостоверения, действующего по всей России, упростит ситуацию с получением льгот.

В Минтруде рассказали, что регионы смогут расширять статус многодетной семьи «с учетом национальных и культурных особенностей развития, социально-экономической и демографической ситуации». К примеру, в северные областях смогут присвоить статус многодетных семьям с двумя детьми.