Более 300 российских музеев получат современное оборудование

Более 300 музеев в 82 российских регионах получат новое оборудование в рамках нацпроекта «Культура», на осуществление данной цели в этом году выделили больше 1,6 миллиарда рублей. Как уточнила в своем Минкульта РФ Ольга Любимова, к настоящему моменту новейшее оборудование уже получили 48 культурных учреждений.