Более 300 российских музеев получат современное оборудование

Более 300 музеев в 82 российских регионах получат новое оборудование в рамках нацпроекта «Культура», на осуществление данной цели в этом году выделили больше 1,6 миллиарда рублей. Как уточнила в своем Минкульта РФ Ольга Любимова, к настоящему моменту новейшее оборудование уже получили 48 культурных учреждений.
«Субсидии предоставляются для приобретения экспозиционно-выставочного, мультимедийного, фондового оборудования, автоматизированных билетных систем и систем учета музейных ценностей», — уточнила министр.
Любимова добавила, что новое оборудование получили 48 музеев в 19 регионах. По ее словам, ведомство работает над реализацией ряда проектов, которые сделают музеи более комфортными для посетителей.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске разработали новый туристический маршрут — традиционную прогулку по реке предложили дополнить посещением музея Амурского моста.