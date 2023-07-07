Певцов отказался сниматься в кино Богомолова из-за неприязни

«Очень хороший альманах: восемь режиссеров, восемь историй — "Я люблю тебя, Россия". Но когда я увидел во главе как художественного руководителя Константина Богомолова, я сказал: "Не, ребят, спасите... простите, вот рядом с этим человеком я не могу даже рядом в титрах стоять. Хоть это было бы гениальное кино и, может быть, огромные деньги"», — заявил Певцов.